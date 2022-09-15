Связи между Азербайджаном и Китаем носят характер стратегического партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Самарканде.

Председатель Си Цзиньпин передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю тридцатилетия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, а также создания партии "Ени Азербайджан". Глава государства отметил, что связи между Азербайджаном и Китаем носят характер стратегического партнерства и развиваются на высоком уровне. "Мы очень высоко оцениваем то, что Вы придаете важное значение развитию связей между Азербайджаном и Китаем. Мы поддерживаем всестороннее развитие наших связей на стратегическом уровне", - сказал Си Цзиньпин