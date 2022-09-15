https://news.day.az/officialchronicle/1495864.html На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи победой ФК "Карабах" в матче Лиги Европы - ФОТО
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи победой ФК "Карабах" в матче Лиги Европы - ФОТО
На официальной странице Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи победой футбольного клуба "Карабах" в мачте Лиги Европы.
Об этом сообщает Day.Az.
"Карабах (Азербайджан) - Нант (Франция) - 3:0.
Разгром!
Карабах - это Азербайджан!", - говорится в публикации главы государства.
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