На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи победой ФК "Карабах" в матче Лиги Европы

На официальной странице Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация в связи победой футбольного клуба "Карабах" в мачте Лиги Европы.

Об этом сообщает Day.Az.

"Карабах (Азербайджан) - Нант (Франция) - 3:0.

Разгром!

Карабах - это Азербайджан!", - говорится в публикации главы государства.