Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с убедительной победой клуба «Карабах» над французской командой «Нант»

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с великолепной победой клуба "Карабах" над французской командой "Нант".

Как передает Day.Az, Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram твитом Президента Ильхама Алиева, добавив хештег "Карабах - это Азербайджан!".