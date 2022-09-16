https://news.day.az/officialchronicle/1495874.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с убедительной победой клуба «Карабах» над французской командой «Нант» - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с убедительной победой клуба «Карабах» над французской командой «Нант» - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с великолепной победой клуба "Карабах" над французской командой "Нант".
Как передает Day.Az, Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram твитом Президента Ильхама Алиева, добавив хештег "Карабах - это Азербайджан!".
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