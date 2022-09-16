Главы государств, принимающие участие в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, посадили деревья

15 сентября главы государств, принимающие участие в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, посадили деревья во дворе Конгресс-центра в Самарканде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.