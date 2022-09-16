https://news.day.az/officialchronicle/1495895.html Главы государств, принимающие участие в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, посадили деревья - ФОТО
Главы государств, принимающие участие в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, посадили деревья - ФОТО
15 сентября главы государств, принимающие участие в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, посадили деревья во дворе Конгресс-центра в Самарканде.
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