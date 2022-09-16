https://news.day.az/officialchronicle/1495935.html Премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан
Премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан
16 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Самарканде с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан.
Президент Ильхам Алиев с удовлетворением принял приглашение и пригласил премьер-министра Пакистана посетить Азербайджан.
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