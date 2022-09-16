Премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан

16 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Самарканде с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением принял приглашение и пригласил премьер-министра Пакистана посетить Азербайджан.