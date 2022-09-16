Президент Ильхам Алиев выступил с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества

16 сентября в Самарканде начал работу Саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и глав государств и правительств других стран, принимающих участие в саммите.

Главы государств и правительств сделали совместное фото

Затем состоялось заседание саммита в расширенном составе.

Председатель Шанхайской организации сотрудничества, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал глав государств и правительств, принимающих участие в саммите, и выступил с речью.

Президент Азербайджана выступил на мероприятии.

На саммите также выступили другие главы государств и правительств.

Х Х Х

Отметим, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году в Шанхае Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Узбекистаном и Таджикистаном. В настоящее время в составе ШОС 8 членов (Казахстан, Китай, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Индия), 4 члена-наблюдателя (Афганистан, Иран, Монголия, Беларусь) и 9 партнеров по диалогу (Азербайджан, Турция, Шри-Ланка, Камбоджа, Непал, Армения, Египет, Катар, Саудовская Аравия). Уже приняты политические решения о предоставлении членства Ирану в организации, а Египту, Катару и Саудовской Аравии - статуса партнеров по диалогу, процедурные вопросы находятся на завершающей стадии.

Основными целями организации являются укрепление отношений взаимного доверия и добрососедства между государствами-членами; развитие эффективного сотрудничества в области политики, торговли и экономики, науки и техники, культуры, образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны окружающей среды и др.; осуществление совместных усилий по достижению мира, безопасности и стабильности в регионе, принятие шагов по созданию нового международного экономического и политического порядка.

Существуют два постоянных органа ШОС - Секретариат в Пекине и Региональная антитеррористическая структура в городе Ташкент. Нынешний генеральный секретарь организации - представитель Китая Чжан Мин.

Азербайджан в настоящее время обладает в ШОС статусом партнера по диалогу. В 2016 году между Азербайджаном и ШОС был подписан меморандум, отражающий сферы сотрудничества. Среди направлений сотрудничества с ШОС определены борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечение региональной безопасности и стабильности - традиционные приоритетные направления организации, которые имеют особое значение и для Азербайджана. В центре внимания также вопросы межцивилизационного диалога, мультикультурализма и поощрения толерантности, в которых роль нашей страны признана международным сообществом.

Напомним, что в настоящее время ШОС возглавляет Узбекистан. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в саммите ШОС в Самарканде по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в качестве почетного гостя.