https://news.day.az/officialchronicle/1496023.html Президент Ильхам Алиев: Урегулирование карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для реализации транспортно-коммуникационных проектов в нашем регионе
Президент Ильхам Алиев: Урегулирование карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для реализации транспортно-коммуникационных проектов в нашем регионе
Урегулирование карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для реализации транспортно-коммуникационных проектов в нашем регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
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