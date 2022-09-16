https://news.day.az/officialchronicle/1496024.html Президент Ильхам Алиев: Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами
Президент Ильхам Алиев: Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами
Провокация Армении является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
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