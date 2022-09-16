Президент Ильхам Алиев: Вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций

Вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

"В этой связи, хотел бы отметить четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, требовавшие вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя некоторые резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет. Азербайджан сам урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем и обеспечил выполнение вышеуказанных резолюций Совета Безопасности.

С 2019 года Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, второй международной структуре после ООН, объединяющей 120 стран. Наше председательство было единогласно продлено еще на год, до 2023 года, что свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране. Азербайджан продолжит осуществлять свою деятельность на основе международного права, справедливости и глобальной безопасности",- сказал глава государства.