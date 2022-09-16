https://news.day.az/officialchronicle/1496090.html Президент Ильхам Алиев: Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения еще на год свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране
Президент Ильхам Алиев: Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения еще на год свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране
С 2019 года Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, второй международной структуре после ООН, объединяющей 120 стран. Наше председательство было единогласно продлено еще на год, до 2023 года, что свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
"Азербайджан продолжит осуществлять свою деятельность на основе международного права, справедливости и глобальной безопасности", - сказал глава государства.
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