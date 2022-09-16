Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом России Владимиром Путиным в Самарканде

16 сентября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на встрече Президент России Владимир Путин сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдарович, очень рад Вас видеть - на этот раз на полях Шанхайской организации сотрудничества, саммита этой организации.

Мы с Вами в течение этого дня уже многократно друг с другом разговаривали, обменивались мнениями и по поводу работы самой организации и по поводу двусторонних отношений, ситуации в регионе.

Что касается двусторонних отношений, то они развиваются, развиваются весьма успешно, надо это отметить, безусловно. Растет и объем торговли, объем инвестиций, сотрудничество идет по линии различных министерств, ведомств, парламентов.

Но, конечно, сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы с Вами об этом говорили. Я вчера ночью разговаривал, Вы знаете об этом, я Вас проинформировал об этом, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Хорошо что скоординированными усилиями эскалацию все-таки удалось прекратить, но насколько понимаю, она все-таки остается напряженной.

Очень рад возможности увидеться с Вами, поговорить по всем этим вопросам, потому что они все важны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

-Спасибо, Владимир Владимирович, я очень рад нашей новой встрече.

С момента предыдущей встречи прошло менее трех месяцев. Но в это время мы были также в постоянном контакте, общались по телефону. Также видим очень позитивную динамику двусторонних отношений.

После подписания Декларации о союзническом взаимодействии, были подписаны также важные документы по различным отраслям и, в целом, мы видим, как Вы отметили, в товарообороте и в транспортной сфере растет объем грузоперевозок. Также мы в полной мере сейчас намерены задействовать потенциал наших транзитных возможностей. Так что результаты налицо. И уверен, что этот год мы завершим с хорошими результатами по всем направлениям.

Также хотел бы выразить Вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Боестолкновения продолжались менее 8 часов и то, что они остановились - хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но, в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается. Пограничные конфликты случаются. Но главное, что удалось стабилизировать ситуацию, перевести ее в мирные условия.

По той информации, которую сейчас я получаю с мест, как я уже сказал, около двух суток ситуация стабильная. Сейчас главное не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений, двигаться в этом направлении. Мы приветствуем усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана, Армении по транспортным коммуникациям, в рамках процесса по делимитации, а также планов по началу переговоров по мирному соглашению. Ну, конечно, мы подробно это обсудим.

Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после Второй Карабахской войны и мы будем делать все для того, чтобы ситуация на Кавказе была стабильной.

Президент Владимир Путин: Спасибо большое.