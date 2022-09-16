Президент Ильхам Алиев: Мы будем делать все для того, чтобы ситуация на Кавказе была стабильной

Мы будем делать все для того, чтобы ситуация на Кавказе была стабильной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Самарканде.

"Боестолкновения продолжались менее 8 часов и то, что они остановились - хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но, в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается. Пограничные конфликты случаются. Но главное, что удалось стабилизировать ситуацию, перевести ее в мирные условия.

По той информации, которую сейчас я получаю с мест, как я уже сказал, около двух суток ситуация стабильная. Сейчас главное не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений, двигаться в этом направлении. Мы приветствуем усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана, Армении по транспортным коммуникациям, в рамках процесса по делимитации, а также планов по началу переговоров по мирному соглашению. Но, конечно, мы подробно это обсудим.

Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после Второй Карабахской войны и мы будем делать все для того, чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", - сказал глава государства.