Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией развиваются весьма успешно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Самарканде.

"Мы с Вами в течение этого дня уже многократно друг с другом разговаривали, обменивались мнениями и по поводу работы самой организации и по поводу двусторонних отношений, ситуации в регионе.

Что касается двусторонних отношений, то они развиваются, развиваются весьма успешно, надо это отметить, безусловно. Растет и объем торговли, объем инвестиций, сотрудничество идет по линии различных министерств, ведомств, парламентов", - сказал Президент РФ.