https://news.day.az/officialchronicle/1496288.html Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
17 сентября президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о процессе обеспечения прочного мира в регионе, устранения напряженности, соблюдения достигнутого соглашения о прекращении огня и нормализации армяно-азербайджанских отношений.
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