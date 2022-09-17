В Азербайджане утверждены списки госорганов, осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание, и которые могут быть учредителями субъекта печатных СМИ

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Перечня государственных органов (учреждений), осуществляющих аудиовизуальное наземное вещание " и "Перечня государственных органов (учреждений), которые могут быть учредителями субъекта печатных СМИ".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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