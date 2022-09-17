Директор школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине поблагодарила Президента Ильхама Алиева

Директор полной средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в украинском городе Ирпень Валентина Антоненко направила Президенту Ильхаму Алиеву благодарственное письмо в связи с ремонтом школы компанией "SOCAR Energy Ukraine".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Позвольте мне выразить Вам свое искреннее приветствие и глубокое уважение. От души благодарю за Вашу доброту.

Как известно, нашей школе, носящей имя академика Зарифы Алиевой, был нанесен серьезный ущерб в ходе военных действий в Украине. По Вашему поручению компания SOCAR Energy Ukraine на высоком уровне отремонтировала школу к новому учебному году. Именно благодаря Вам наши ученики продолжат обучение в отремонтированных классных комнатах. Я рада передать Вам и Вашей семье добрые пожелания наших учеников, которые испытывают огромную радость.

Уважаемый господин Президент, наша школа имеет дружественные связи со средней школой села Шахтахты имени академика Зарифы Алиевой Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики. Пользуясь возможностью, хочу выразить свое глубокое почтение памяти Зарифы Алиевой.

Господин Президент, мы знаем Вас как мудрого государственного деятеля, личность, глубоко привязанную к родному народу. Желаем Вам всегда больших побед, крепкого здоровья, благополучия".