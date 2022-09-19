Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

18 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора была отмечена важность укрепления достигнутого режима прекращения огня, обеспечения в регионе устойчивого мира и безопасности, нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе продолжения переговоров по мирному договору, усилий в направлении открытия транспортных коридоров.