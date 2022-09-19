https://news.day.az/officialchronicle/1496451.html Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
18 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора была отмечена важность укрепления достигнутого режима прекращения огня, обеспечения в регионе устойчивого мира и безопасности, нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе продолжения переговоров по мирному договору, усилий в направлении открытия транспортных коридоров.
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