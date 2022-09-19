В Азербайджане произведено изменение в связи с профессиональным праздником работников Бакинского метрополитена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение "Об учреждении профессионального праздника работников Бакинского метрополитена".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, профессиональный праздник работников Бакинского метрополитена будет отмечаться ежегодно 6 ноября.

До этого он отмечался 8 ноября.