https://news.day.az/officialchronicle/1496618.html В Азербайджане произведено изменение в связи с профессиональным праздником работников Бакинского метрополитена - Распоряжение
В Азербайджане произведено изменение в связи с профессиональным праздником работников Бакинского метрополитена - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение "Об учреждении профессионального праздника работников Бакинского метрополитена".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, профессиональный праздник работников Бакинского метрополитена будет отмечаться ежегодно 6 ноября.
До этого он отмечался 8 ноября.
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