https://news.day.az/officialchronicle/1496622.html В Азербайджане изменена дата профессионального праздника работников сферы туризма - Распоряжение
В Азербайджане изменена дата профессионального праздника работников сферы туризма - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №2297 Президента Азербайджанской Республики от 1 сентября 2016 года "Об учреждении профессионального праздника "День работников сферы туризма" в Азербайджанской Республике".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, в части первой распоряжения цифра "27" заменяется на "29".
Ранее профессиональный праздник работников сферы туризма отмечался 27 сентября.
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