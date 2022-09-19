В Азербайджане изменена дата профессионального праздника работников сферы туризма

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №2297 Президента Азербайджанской Республики от 1 сентября 2016 года "Об учреждении профессионального праздника "День работников сферы туризма" в Азербайджанской Республике".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в части первой распоряжения цифра "27" заменяется на "29".

Ранее профессиональный праздник работников сферы туризма отмечался 27 сентября.