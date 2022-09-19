Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кувейта в Азербайджане

19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кувейта в Азербайджане Абдуллы Мохаммеда Абдуллы Алмуиди.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется