Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Венгрии в Азербайджане

19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Венгрии в Азербайджане Тамаша Йожефа Тормы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется