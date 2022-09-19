https://news.day.az/officialchronicle/1496628.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Венгрии в Азербайджане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Венгрии в Азербайджане - ФОТО
19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Венгрии в Азербайджане Тамаша Йожефа Тормы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре