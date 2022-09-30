https://news.day.az/officialchronicle/1499499.html Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Болгарию - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Болгарию - ФОТО
30 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Болгария.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту города София, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встречали высокопоставленные представители государства и правительства Болгарии.
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