Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Болгарию

30 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Болгария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту города София, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали высокопоставленные представители государства и правительства Болгарии.