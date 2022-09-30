https://news.day.az/officialchronicle/1499507.html Президент Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата в Софии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил могилу неизвестного солдата в Софии - ФОТО
30 сентября после церемонии официальной встречи Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил могилу Неизвестного солдата на площади Александра Невского в Софии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Неизвестного солдата.
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