Состоялась встреча один на один между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Болгарии Руменом Радевым

30 сентября в Софии состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Болгария Руменом Радевом один на один.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала главы государств сфотографировались для официального фото.

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