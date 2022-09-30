https://news.day.az/officialchronicle/1499524.html Состоялась встреча один на один между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Болгарии Руменом Радевым - ФОТО
Состоялась встреча один на один между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Болгарии Руменом Радевым - ФОТО
30 сентября в Софии состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Болгария Руменом Радевом один на один.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала главы государств сфотографировались для официального фото.
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