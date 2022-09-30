В Софии состоялась встреча президентов Азербайджана и Болгарии в расширенном составе

30 сентября в Софии состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Болгария Руменом Радевым в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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