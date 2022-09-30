Группе прокурорских работников Азербайджана присвоены высшие специальные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам прокуратуры Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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