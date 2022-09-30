https://news.day.az/officialchronicle/1499555.html Группе прокурорских работников Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение
Группе прокурорских работников Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам прокуратуры Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре