Президент Ильхам Алиев: Мы, по меньшей мере, вдвое увеличим экспорт газа в Европу

Мы, по меньшей мере, вдвое увеличим экспорт газа в Европу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 30 сентября Президент Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Болгарии Руменом Радевым заявлением для печати.

"Уверен, что, как стратегические партнеры, мы предпримем дополнительные шаги в области энергетической безопасности - основного обсужденного сегодня вопроса. Уже реализовано партнерство и в этой сфере, сегодня азербайджанский газ подается в Болгарию. Сегодня в ходе беседы с президентом мы также обсудили увеличение объема азербайджанского газа, который будет экспортироваться в Болгарию, даны соответствующие указания. Вопросы энергетической безопасности представляют важное значение во все времена, но в нынешних условиях это значение еще больше возросло. Мы хорошо понимаем это. Поэтому делаем все возможное для увеличения добычи газа и обеспечения наших партнеров природным газом. Уже много лет Азербайджан, как надежный партнер, экспортирует сырую нефть на мировой и европейский рынки. Азербайджан, экспортирующий сегодня природный газ, проявит себя как надежный партнер и в этой области.

Сегодня был проведен обмен мнениями и о завтрашней церемонии. Поздравляю президента Радева с этим большим историческим достижением. Проект газового интерконнектора Греция-Болгария действительно представляет историческое значение. Уверен, что данный интерконнектор позволит транспортировать азербайджанский газ в Европу в более широком масштабе, а также принесет огромную пользу энергетической безопасности на европейском континенте.

Как отметил Президент, недавно между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве в энергетическом секторе. На основании данного меморандума в предстоящие несколько лет мы, по меньшей мере, вдвое увеличим экспорт газа в Европу, возможности для этого есть. Подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Новая и диверсифицированная инфраструктура транспортировки газа позволяет нам обеспечивать природным газом многие страны. Конечно, успехи, достигнутые в этой области, являются прекрасной основой и для дальнейших планов", - сказал глава государства.