Президент Ильхам Алиев: Я приглашу болгарские компании на освобожденные от оккупации территории

Я приглашу болгарские компании к осуществлению более широкомасштабных работ в Азербайджане, в том числе на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 30 сентября Президент Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Болгарии Руменом Радевым заявлением для печати.

"Сегодня я встречусь с руководителями нескольких ведущих компаний Болгарии. Уже достаточно и тем для встреч. Уверен, что в целом эта встреча сыграет очень важную роль в углублении сотрудничества в области экономики и инвестиций. Одновременно я приглашу болгарские компании к осуществлению более широкомасштабных работ в Азербайджане, в том числе на освобожденные от оккупации территории. В настоящее время там идет большая работа по благоустройству и созиданию, и нам хотелось бы видеть там компании дружественных стран.

Словом, проведенные сегодня и еще предстоящие обсуждения - мы еще вечером будем вместе с Президентом Радевым, состоится моя встреча с премьер-министром, завтра вместе примем участие в мероприятии - эти встречи, проведенные в прекрасной обстановке, представляют и будут представлять огромное значение", - сказал глава государства.