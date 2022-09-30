Президент Ильхам Алиев: Подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров

Подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 30 сентября Президент Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Болгарии Руменом Радевым заявлением для печати.

"Как отметил Президент, недавно между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве в энергетическом секторе. На основании данного меморандума в предстоящие несколько лет мы, по меньшей мере, вдвое увеличим экспорт газа в Европу, возможности для этого есть. Подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Новая и диверсифицированная инфраструктура транспортировки газа позволяет нам обеспечивать природным газом многие страны. Конечно, успехи, достигнутые в этой области, являются прекрасной основой и для дальнейших планов.

Одновременно - сегодня это отметил уже и Президент - обсуждался вопрос открытия офиса SOCAR в Болгарии. Нам не следует считать свою работу в энергетическом секторе завершенной одним лишь экспортом природного газа. Мы обсудили другие вопросы, связанные с энергетикой. Обсуждались экспорт электроэнергии и взаимовыгодное сотрудничество в этой области, транспортировка сырой нефти в болгарском направлении, возможное участие SOCAR в обновлении энергетической инфраструктуры в Болгарии и другие вопросы. Словом, настало время открыть офис SOCAR в Болгарии, уверен, что в ближайшее время мы сделаем и это", - сказал глава государства.