https://news.day.az/officialchronicle/1501613.html Президент Ильхам Алиев присутствовал на неофициальном обеде в честь глав государств СНГ
Президент Ильхам Алиев присутствовал на неофициальном обеде в честь глав государств СНГ
7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев присутствовал на неофициальном обеде, организованном в Санкт-Петербурге в честь глав государств СНГ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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