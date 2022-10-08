В Положение о министерстве здравоохранения Азербайджана добавлен новый пункт

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2006 года №413 "Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики, структуры министерства и установлении предела численности сотрудников его аппарата".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, к "Положению о министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики", утвержденному указом Президента Азербайджана от 25 мая 2006 года №413, прилагается пункт 14.3-1 следующего содержания:

"14.3-1. являясь распорядителем средств, выделяемых из государственного бюджета, внебюджетных средств, а также доходов от платных услуг, оказываемых подведомственными предприятиями, распределяет финансовые средства, обеспечивает выдачу надбавок к должностным окладам работников, материальной помощи и премий с учетом лимита выделенных средств".