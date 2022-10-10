Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Великобританией существует политический диалог на высоком уровне

Между Азербайджаном и Великобританией существует политический диалог на высоком уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Фергуса Оулда.

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