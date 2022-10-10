https://news.day.az/officialchronicle/1502145.html Президент Ильхам Алиев поблагодарил британского посла за изучение азербайджанского языка
Президент Ильхам Алиев поблагодарил британского посла за изучение азербайджанского языка
Президент Ильхам Алиев поблагодарил посла Великобритании Фергуса Оулда за изучение азербайджанского языка.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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