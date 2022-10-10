Президент Ильхам Алиев утвердил четыре соглашения между Азербайджаном и Узбекистаном

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения "О сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан в области охраны промышленной собственности", подписанного 21 июня 2022 года в городе Ташкент.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с подписанным главой государства законом об утверждении Соглашения "О сотрудничестве в области карантина и охраны растений между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан" также утверждено соглашение "О сотрудничестве в области карантина и охраны растений между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан", подписанное 21 июня 2022 года в городе Ташкент.

Также законом об утверждении Соглашения "О военно-техническом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан" утверждено соглашение "О военно-техническом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан", подписанное 21 июня 2022 года в городе Ташкент.

Согласно подписанному закону об утверждении Соглашения "О международных автомобильных связях" между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан утверждено соглашение "О международных автомобильных связях" между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан", подписанное 21 июня 2022 года в городе Ташкент.