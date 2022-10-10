https://news.day.az/officialchronicle/1502270.html Расширена структура Госагентства автомобильных дорог Азербайджана - УКАЗ
Расширена структура Госагентства автомобильных дорог Азербайджана - УКАЗ
Расширена структура Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым в связи с изменением в указе "Об обеспечении деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана".
Согласно указу, в структуру организации включены юридические лица публичного права, подведомственные Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.
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