Расширена структура Госагентства автомобильных дорог Азербайджана

Расширена структура Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым в связи с изменением в указе "Об обеспечении деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана".

Согласно указу, в структуру организации включены юридические лица публичного права, подведомственные Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.