Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

10 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора государственный секретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал проведенные в последнее время встречи как позитивные шаги в направлении устойчивого мирного договора. B этом контексте он подчеркнул значение встреч, проведенных в Женеве на уровне министров иностранных дел и в Праге на уровне лидеров. Государственный секретарь также отметил значение встречи, проведенной по инициативе советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана в Белом доме между представителями Азербайджана и Армении. Расценив возвращение азербайджанской стороной 17 пленных армян как позитивный шаг, Э.Блинкен выразил готовность США оказать поддержку в делимитации границ, открытии транспортных линий и установлении судьбы пропавших без вести лиц, а также решении других гуманитарных вопросов.

Государственный секретарь также коснулся значения проведения переговоров по мирному договору в конкретных временных рамках. Он выразил одобрение обсуждений по обеспечению прав и безопасности проживающих в Карабахе этнических армян. Энтони Блинкен отметил обнаружение в Aзербайджане массового захоронения и выразил в связи с этим соболезнования главе нашего государства.

В свою очередь Президент Ильхам Алиев позитивно оценил проведенную в Женеве первую двустороннюю встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Глава государства также выразил надежду, что заявление, принятое по итогам встречи в Праге, внесет вклад в мирный процесс. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что если Армения проявит политическую волю, то мирный договор может быть подписан до конца этого года.

Глава государства также коснулся встреч, проведенных по инициативе как Энтони Блинкена, так и Джейка Салливана между представителями Азербайджана и Армении, расценил их как шаг к миру. Президент Азербайджана напомнил, что после Первой Карабахской войны более 3900 наших соотечественников считаются пропавшими без вести, отметил важность предоставления Арменией сведений о месте массовых захоронений. Президент Ильхам Алиев попросил государственного секретаря США, используя свои возможности, оказать содействие достижению решения данного вопроса. Глава государства сказал, что в Международном Комитете Красного Креста на основе свидетельских показаний и другой информации есть определенные сведения о местах некоторых массовых захоронений.

В ходе телефонного разговора также состоялись обсуждения, касающиеся дальнейшего развития связей между Азербайджаном и США.