Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан

11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту "Манас" города Бишкек, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

В аэропорту главу нашего государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.