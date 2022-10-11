https://news.day.az/officialchronicle/1502427.html Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан - ФОТО
11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту "Манас" города Бишкек, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
В аэропорту главу нашего государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
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