https://news.day.az/officialchronicle/1502435.html Президент Ильхам Алиев посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейт" в Бишкеке - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейт" в Бишкеке - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с государственным визитом в Кыргызской Республике, 11 октября посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейт" в Бишкеке.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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