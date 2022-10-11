Президент Ильхам Алиев посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейт" в Бишкеке

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с государственным визитом в Кыргызской Республике, 11 октября посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейт" в Бишкеке.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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