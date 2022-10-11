Президент Ильхам Алиев: Совместный кыргызско-азербайджанский фонд развития будет служить делу привлечения инвестиций

Совместный кыргызско-азербайджанский фонд развития будет служить делу развития, делу привлечения инвестиций, созданию рабочих мест и создавать еще больше предпосылки для наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 11 октября с заявлением для печати с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Бишкеке.

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