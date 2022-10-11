https://news.day.az/officialchronicle/1502530.html Президент Ильхам Алиев: С вводом в эксплуатацию новой железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота
Президент Ильхам Алиев: С вводом в эксплуатацию новой железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота
С началом строительства и ввода в эксплуатацию новой железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота и удешевления транспортировки грузов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 11 октября с заявлением для печати с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Бишкеке.
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