Президент Ильхам Алиев: С вводом в эксплуатацию новой железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота

С началом строительства и ввода в эксплуатацию новой железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Каспий появятся возможности для увеличения товарооборота и удешевления транспортировки грузов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 11 октября с заявлением для печати с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Бишкеке.

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