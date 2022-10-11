Подписаны азербайджано-кыргызские документы

11 октября в Бишкеке после завершения заседания первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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