https://news.day.az/officialchronicle/1502543.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в инвестиционных проектах в Кыргызстане
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в инвестиционных проектах в Кыргызстане
Азербайджан заинтересован в инвестиционных проектах в Кыргызстане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 11 октября Президент Ильхам Алиев в Бишкеке в ходе заседания первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в ограниченном составе.
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