https://news.day.az/officialchronicle/1502578.html Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров приняли участие в открытии Парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке
Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров приняли участие в открытии Парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке
11 октября Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров приняли участие в открытии Парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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