Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров приняли участие в открытии Парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке

11 октября Президент Ильхам Алиев и Президент Садыр Жапаров приняли участие в открытии Парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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