Президент Ильхам Алиев: Взаимные визиты демонстрируют нашу решимость активизировать отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном

Взаимные визиты демонстрируют нашу решимость активизировать наши отношения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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