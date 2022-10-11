https://news.day.az/officialchronicle/1502580.html Президент Ильхам Алиев: Взаимные визиты демонстрируют нашу решимость активизировать отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном
Президент Ильхам Алиев: Взаимные визиты демонстрируют нашу решимость активизировать отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном
Взаимные визиты демонстрируют нашу решимость активизировать наши отношения.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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