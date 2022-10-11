Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Кыргызстан вносят активный вклад в укрепление братских отношений между тюркоязычными государствами

Азербайджан и Кыргызстан вносят активный вклад в укрепление братских отношений между тюркоязычными государствами.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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