https://news.day.az/officialchronicle/1502582.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Кыргызстан вносят активный вклад в укрепление братских отношений между тюркоязычными государствами
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Кыргызстан вносят активный вклад в укрепление братских отношений между тюркоязычными государствами
Азербайджан и Кыргызстан вносят активный вклад в укрепление братских отношений между тюркоязычными государствами.
Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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