Президент Ильхам Алиев: Мы обогатим Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном более конкретным содержанием

Мы обогатим Декларацию о стратегическом партнерстве более конкретным содержанием.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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