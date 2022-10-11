https://news.day.az/officialchronicle/1502586.html Президент Ильхам Алиев: Мы обогатим Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном более конкретным содержанием
Президент Ильхам Алиев: Мы обогатим Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном более конкретным содержанием
Мы обогатим Декларацию о стратегическом партнерстве более конкретным содержанием.
Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре