https://news.day.az/officialchronicle/1502594.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже многие годы является инвестором для дружественных стран
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже многие годы является инвестором для дружественных стран
Азербайджан уже многие годы является инвестором для дружественных стран.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.
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