Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже многие годы является инвестором для дружественных стран

Азербайджан уже многие годы является инвестором для дружественных стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.

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