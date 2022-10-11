В честь Президента Ильхама Алиева от имени Президента Садыра Жапарова организован официальный прием

11 октября от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова организован официальный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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