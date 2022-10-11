https://news.day.az/officialchronicle/1502616.html Президент Ильхам Алиев: Мы планируем расширить потенциал Алятского торгового порта с 15 миллионов тонн до 25 миллионов тонн
Президент Ильхам Алиев: Мы планируем расширить потенциал Алятского торгового порта с 15 миллионов тонн до 25 миллионов тонн
Мы планируем расширить потенциал Алятского торгового порта с 15 миллионов тонн до 25 миллионов тонн.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.
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