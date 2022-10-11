Президент Ильхам Алиев: Мы уже определили культурную повестку на предстоящий и последующие годы

Мы уже определили культурную повестку на предстоящий и последующие годы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании первого Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в расширенном составе.

"Мы определили уже культурную повестку и на следующий год, и на последующие годы. Проведение Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане, Азербайджана в Кыргызстане позволит нашим зрителям, слушателям ознакомиться с богатой культурой наших стран, позволит еще больше, теснее иметь контакты на различных уровнях", - сказал глава государства.